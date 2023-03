Fisco: Confesercenti, non dimenticare piccole-medie imprese

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Nel confronto con il Governo di oggi le parole chiave di Confesercenti sono: stop all'era degli acconti; tassa sull'e-commerce per le grandi piattaforme, necessaria per riequilibrare la concorrenza, che nella delega non è presente - e questo è a nostro avviso di primaria importanza -; benefici fiscali anche per i redditi più bassi; abolizione dell'Irap i cui effetti avvantaggiano solo le grandi imprese e rischia di penalizzare principalmente le pmi di commercio e servizi", commenta Nico Gronchi, vicepresidente di Confesercenti, a margine del tavolo sulla riforma fiscale a Palazzo Chigi. E sottolinea: "Non dimentichiamo che l'Italia non è fatta solo da micro e grandi imprese ma anche e soprattutto da imprese piccole e medie". (ANSA).