Fisco: Confedilizia, 'è una riforma integrale, andava fatta'

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Ci piace il fatto che sia una riforma integrale di tutto il sistema fiscale, Leo ha fatto riferimento a quella degli anni 70, è qualcosa che un governo politico, il primo governo politico da tanto tempo deve fare, una riforma generale". Lo afferma il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, al termine del confronto con il governo sulla delega fiscale a palazzo Chigi. "Come proprietà immobiliare - aggiunge - apprezziamo anche specifiche misure come la cedolare secca sugli affitti non abitativi e la tutela della casa e degli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico all'interno della parte relativa all'Irpef. Chiediamo in più di essere incisivi sulla finanza locale andando a intervenire nella patrimoniale sugli immobili che si chiama Imu e che per noi ha bisogno di essere ridotta".

Pesa poi sul settore come una minaccia la nuova direttiva sulle case green. Secondo Spaziani Testa "gli incentivi fiscali per gli interventi sugli immobili saranno molto condizionati dall'approvazione o meno della direttiva, se sarà approvata nei termini attuali, come è stata approvata ieri dal Parlamento europeo non ci sarà spazio per nrssun altro incentivo di nessun tipo, men che meno per l'efficientamento sistmico". "Bisognarerà dirottare tutto sull'efficientamento energetico - conclude il presidente di Confedilizia - e non basterà perché quella direttiva è di fatto inapplicabile in Italia: chiede tali e tanti interventi e talmente costosi che non basterebbero neanche le risorse di tutta Europa". (ANSA).