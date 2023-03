Fisco: Confcommercio, serve metodo di confronto strutturato (2)

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "In materia di fiscalità green, e con particolare riferimento all'accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, va ribadita, anche su questo terreno, l'esigenza di un approccio che tenga insieme sostenibilità ambientale, economica e sociale. Sarà necessaria particolare attenzione agli sviluppi delle scelte europee in materia ed occorrerà preservare misure indispensabili per la competitività delle imprese italiane dei trasporti. Ed andrebbe previsto un principio di allineamento della accisa sui carburanti ai valori medi europei".

"Bene - ha poi concluso - la semplificazione degli adempimenti e la promozione di compliance come assi per favorire l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso strumenti volontari di concordato preventivo. Ed importanti, in questo contesto, la qualificazione dello statuto dei diritti del contribuente come legge generale tributaria e il riordino della normativa nella prospettiva di un unico codice tributario". (ANSA).