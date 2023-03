Fisco: Confagri, più incentivi all'innovazione e meno accise

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Maggiori incentivi all'innovazione tecnologica e un alleggerimento delle accise verso un comparto già gravato dai rincari di energia e carburanti. Sono le principali richieste di Confagricoltura al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'incontro in corso a Palazzo Chigi con le parti sociali. Confagricoltura accoglie con favore la proposta di riforma fiscale che, come ha detto il direttore dell'Area Fiscale dell'Organizzazione agricola, Nicola Caputo presente ai lavori, "sembra imprimere un'accelerazione importante alla crescita economica del Paese. Bene quindi, ha specificato, "la riduzione degli adempimenti, nell'ottica della semplificazione e digitalizzazione dei rapporti tra il contribuente e il fisco, la rivisitazione del sistema delle sanzioni e l'applicazione del regime catastale alle attività agricole di coltivazione, anche se esercitate su superfici prive di rendita catastale".

Positivo il giudizio anche sulla riconduzione ai redditi agricoli di quelli relativi ai beni anche immateriali, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. Sul fronte dell'innovazione, ha fatto ancora notare Caputo "le imprese soffrono della razionalizzazione degli incentivi agli investimenti, pertanto, occorrerebbe integrare la detassazione degli utili con la concessione di crediti di imposta equivalenti. In materia di accise, diventa urgente tenere conto dell'effetto già fortemente debilitante dei costi energetici e dei carburanti". (ANSA).