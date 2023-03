Fisco: Brancaccio (Ance), aiuti per chi migliora le città

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Siamo qui per ascoltare, ma faremo anche una proposta sui temi della rigenerazione urbana e della riqualificazione urbana. La riforma fiscale deve prevedere agevolazioni per chi investe e per chi vuole migliorare le nostre città". Lo afferma la presidente dell'Ance, Associazione nazionale dei costruttori edili, Federica Brancaccio, entrando a palazzo Chigi per il confronto col governo sulla delega fiscale.

"E' un'occasione unica", secondo Brancaccio, "siamo in un momento molto importante, speriamo che in questa legge delega ci sia spazio per gli interventi di privati per migliorare le nostre città".

In generale principi della riforma fiscale "sono tutti condivisibili, perché si parla di semplificazione e si parla - come si parla da anni - di un fisco più amico, più vicino alle imprese e ai cittadini. Ovviamente poi saranno i decreti attuativi, ai quali speriamo di poter partecipare con delle consultazioni vere e operative che poi declineranno questi principi nel più breve tempo possibile". (ANSA).