Fisco: Bonaccini, altro che flat tax, tagliare costo del lavoro

(ANSA) - RIMINI, 15 MAR - "Altro che flat tax, serve tagliare il costo del lavoro e rendere più conveniente stipulare un contratto stabile rispetto ad un contratto precario, serve alzare le buste paga". Così il presidente dell'Emilia Romagna e del Pd, Stefano Bonaccini, nel suo intervento di saluto all'apertura del XIX congresso della Cgil a Rimini.

Sempre in tema di lavoro, "dobbiamo contastare la precarietà anche per dare un futuro ai nostri figli. Questo è uno dei primi impegni che tutti insieme dobbiamo prendere per cercare di garantire un lavoro buono", aggiunge. (ANSA).