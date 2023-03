Fisco: Alleanza Coop, riforma indispensabile per il Paese

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "La riforma fiscale è indispensabile per il Paese e le imprese, ridurre la complessità e l'incertezza giuridica dell'ordinamento tributario è un passaggio obbligato per la modernizzazione del nostro paese e per creare un rapporto di fiducia tra erario e contribuenti". La afferma il presidente dell'Alleanza delle Cooperative, Maurizio Gardini, anche a nome dei copresidenti Gamberini e Schiavone, in una nota diffusa a margine del confronto a palazzo Chigi sulla riforma fiscale.

Tra le priorità indicate da Gardini al governo vi è la riduzione del carico fiscale sul costo del lavoro, il contrasto all'evasione, il riconoscimento fiscale dell'economia sociale, una fiscalità dedicata per le cooperative di comunità e una disciplina della fiscalità agricola compatibile con le nuove sfide sul fronte della sostenibilità.

Sulle cooperative di comunità, in particolare, "l'Alleanza propone l'applicazione integrale delle esenzioni sugli utili messi a riserva indivisibile e l'estensione delle agevolazioni agli investimenti nel capitale già previsti per le società start up innovative. No, infine, all'ennesima "riforma della riforma" della fiscalità degli enti del terzo settore non commerciali, come adombrano alcuni criteri direttivi contenuti nella proposta", si legge nel comunicato. (ANSA).