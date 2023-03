Fisco: Abi, auspichiamo coinvolgimento ai tavoli tecnici

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Abbiamo ascoltato la presentazione del ministro dell'Economia e del viceministro Leo: sicuramente è un quadro generale molto articolato. Ci hanno anche presentato una tempistica abbastanza lunga per quanto riguarda l'applicazione del nuovo disegno di legge delega". Lo ha detto il vicedirettore generale dell'Abi, Gianfranco Torriero, lasciando palazzo Chigi dopo l'incontro sulla delega fiscale.

"Noi come associazione daremo un contributo anche in modo propositivo su questa proposta di revisione della riforma fiscale - aggiunge Torriero - così come l'abbiamo dato anche sul precedente disegno di legge delega della precedente legislatura.

Ovviamente, auspichiamo il coinvolgimento nei vari tavoli tecnici che verranno istituiti, come ci è stato detto, e soprattutto focalizzeremo l'attenzione sulle tematiche di valorizzazione del risparmio e sulle tematiche finanziarie che sono importanti per lo sviluppo del nostro Paese". (ANSA).