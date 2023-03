Confindustria Cuneo, Costamagna designato alla presidenza

(ANSA) - CUNEO, 15 MAR - Mariano Costamagna è il presidente designato al vertice di Confindustria Cuneo per il quadriennio 2023 -2027. E' il risultato del voto all'unanimità del Consiglio Generale, riunitosi oggi. Classe 1951, già vice presidente di Confindustria Cuneo sotto la presidenza di Mauro Gola, Costamagna è stato fondatore e titolare di grandi aziende molte delle quali operano nella manifattura e nell'agroalimentare, nonché presidente onorario della società Westport Fuel Systems Italia srl (ex MTM srl).

Ha ricevuto nel 2012 l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine "al merito della Repubblica Italiana" e, dal 2022 fino alla candidatura odierna, ha fatto parte del Consiglio generale della Fondazione Crc.

Candidato unico alla presidenza, è stato individuato dalla commissione di designazione composta da Franco Biraghi, Bruno Ceretto e Roberto Rolfo, che a partire dal mese di gennaio ha avviato le consultazioni della base associativa. L'elezione formale avverrà, come previsto dallo Statuto, nel corso dell'assemblea annuale degli associati, il 17 maggio.

Nel prossimo Consiglio generale, che si terrà il 20 aprile, il presidente designato presenterà la sua squadra di vice presidenti e il programma dei prossimi quattro anni. (ANSA).