ANSA/ Francia, la riforma delle pensioni verso il sì

(di Tullio Giannotti) (ANSA) - PARIGI, 15 MAR - Mancano poche ore alla resa dei conti: due mesi di battaglia sindacale contro la riforma delle pensioni che aumenterà da 62 a 64 anni l'età necessaria per lasciare il lavoro - obiettivo prioritario di Emmanuel Macron fin dal suo primo mandato presidenziale - potrebbero concludersi domani. Segnali promettenti in queste ore di vigilia arrivano da deputati e senatori della maggioranza e dai loro alleati. Nubi scure si addensano invece sull'esito sperato dal fronte sindacale, rimasto unito fino ad oggi nell'obiettivo di ottenere dal governo il ritiro puro e semplice del progetto.

Dopo l'approvazione lampo dello scorso fine settimana in Senato - dove i macroniani sono maggioranza assoluta - si è compiuto oggi un altro importante passo avanti nell'iter legislativo della riforma: la Commissione mista paritaria - composta da 7 senatori e 7 deputati - incaricata del non semplice compito di accordarsi su una stesura identica del testo di legge da presentare alle due Camere per l'approvazione, ha svolto il compito in poche ore. Alla fine, con una maggioranza piuttosto netta di 10 su 14, il testo finale è stato approvato.

In molti nel pomeriggio, mentre era in corso a Parigi e nelle principali città l'ottava manifestazione di piazza contro la riforma, hanno letto questo risultato come un ottimo auspicio per un'approvazione definitiva domani, anche in Assemblée Nationale. In concreto, i rappresentanti dei Républicains dovrebbero aver votato a favore, anche se questo non significa che domani ci sarà un numero sufficiente di deputati che voterà la riforma. Se così fosse, alla scontata approvazione in Senato domattina farebbe seguito un inatteso successo anche fra i deputati, grazie all'appoggio della destra moderata. Il risultato sarebbe straordinario per il governo, che non sarebbe così costretto a ricorrere alla fiducia per far passare la riforma, una scelta che avrebbe inasprito la contestazione nelle piazze. Per fare il punto della delicata situazione, riunione serale all'Eliseo dei principali ministri coinvolti, attorno a Macron e alla premier Elisabeth Borne.

La protesta in piazza, intanto, continua a far segnare un calo della preoccupazione ma non della temperatura della contestazione: per il ministero dell'Interno erano 480.000 i manifestanti oggi in tutta la Francia, un milione e 700.000 per la CGT. Radicalizzazione anche negli scioperi, con molti francesi che sono tornati a lavorare - soprattutto nel settore dei trasporti, dove treni e aerei erano quasi regolari oggi - ma alcuni settori particolarmente indispensabili evidenziano una tendenza a procedere ad oltranza. E', in particolare, il caso dell'energia, dove si moltiplicano i black out mirati a case di ministri o di esponenti della maggioranza - con conseguenti denunce penali - e della nettezza urbana. A Parigi, dove sono accumulate ormai da giorni 7.600 tonnellate di rifiuti, i netturbini non accennano a sospendere l'agitazione. Alla richiesta del prefetto di procedere immediatamente alla precettazione almeno di una parte dei lavoratori, la sindaca socialista Anne Hidalgo ha risposto negativamente. Spiegando che "l'unica soluzione" per risolvere il problema è "il dialogo sociale" da parte del governo. (ANSA).