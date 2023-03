Abi: Patuelli, su Intesa malinteso con sindacato non con noi

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Non è con noi la frizione, non c'è un malinteso in famiglia, non è in Abi, non c'è nessun malinteso: è stato un malinteso con i sindacati non con Abi". È quanto ha detto il presidente di Abi Antonio Patuelli al termine dell'esecutivo dell'associazione commentando la decisione di Intesa di revocare la delega all'associazione ad essere rappresentata nel rinnovo del contratto.

Quindi ci sarà il rientro di Intesa Sanpaolo a pieno titolo, gli è stato chiesto. "Questo lo dovete chiedere a Intesa Sanpaolo non a me, ma comunque vi è una partecipazione non silente ma attiva e costruttiva come invitati permanenti. Quindi c'è costruttività e io confido che la costruttività nel prosieguo sia generale e produca il chiarimento anche di quella giornata". (ANSA).