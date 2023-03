Abi: Intesa, revoca mandato per venir meno fiducia del Casl

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - "La banca ha comunicato all'Abi la revoca del mandato di rappresentanza per il venir meno di un rapporto di fiducia nei confronti del Casl e dell'Abi nella trattativa con i sindacati riguardo il nuovo contratto". Lo dichiara un portavoce di Intesa Sanpaolo in riferimento alle dichiarazioni di oggi del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli.

"Intesa Sanpaolo - aggiunge - come già reso noto proseguirà nel dialogo - con atteggiamento aperto e spirito di collaborazione - con le organizzazioni sindacali nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, come sempre avvenuto, continuando a ritenere le relazioni industriali elemento essenziale nel raggiungimento degli obiettivi del gruppo, nell'interesse di tutti i lavoratori del settore, delle nostre persone e della banca stessa". (ANSA).