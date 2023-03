++ Fisco: Salvini, se Cgil dice no riforma e' fatta bene ++

(ANSA) - TORRECUSO, 15 MAR - "Se la Cgil dice di no vuol dire che è una riforma fatta bene tendenzialmente, avrà un percorso lungo in Parlamento quindi ognuno potrà dire la sua". Parola di Matteo Salvini, intervenuto a Torrecuso (Benevento), in un cantiere della linea Alta Velocita' Napoli-Bari. "Sono in contatto con il ministro Giorgetti - ha aggiunto - anche durante l'incontro di questa mattina ci siamo messaggiati: ridurre aliquote fiscali, ridurre il carico fiscale sulle spalle dei cittadini è fondamentale e penso che sia a vantaggio degli operai, dei pensionati e degli imprenditori". Per Salvini serve anche un meccanismo di 'pace fiscale' sulle cartelle. (ANSA).