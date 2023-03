++ Fisco: Landini, governo ritiri la delega ++

(ANSA) - RIMINI, 15 MAR - "Non siamo d'accordo né sulla riduzione delle aliquote perché va a favorire i redditi più alti, né sulla flat tax che è fuori dalla progressività prevista dalla Costituzione. Non è prevista la riduzione di 5 punti del cuneo per una vera crescita dei salari, né la restituzione del fiscal drag per la tutela dall'inflazione". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco del congresso, rimarcando "il giudizio negativo" e chiedendo che "il governo ritiri la delega fiscale per avviare un confronto di merito, perché non è più accettabile che le entrate fiscali si reggano di fatto sul lavoro dipendente e pensionati". (ANSA).