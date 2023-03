Superbonus: Ruffini, bene se Confindustria assorbe crediti (2)

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Al momento - ha precisato Ruffini - sono state comunicate all'Agenzia delle Entrate circa 13,5 milioni di operazioni, per crediti sorti e ceduti tramite la piattaforma, per un controvalore di quasi 111 miliardi. E' evidente che questi 111 miliardi non sono crediti incagliati, ma crediti che si trovano nei cassetti fiscali dei singoli cessionari che potranno utilizzarli in compensazione delle proprie imposte tempo per tempo, dai 4 ai 10 anni a seconda della tipologia del credito. Le imprese di costruzione hanno già nei propri cassetti fiscali circa 19 miliardi di euro " (ANSA).