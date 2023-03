Rfi: Anceferr,maggiore coinvolgimento Pmi per realizzo opere

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Chiediamo un maggiore coinvolgimento delle piccole e medie imprese per evitare concentrazioni monopolistiche che più volte abbiamo constatato negli anni passati". Così Maria Cristina Polidoro, direttore generale di Anceferr, Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera sui contratti di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete ferroviaria italiana (Rfi) per il periodo regolatorio 2022-2026 - parte servizi e parte investimenti. "Il Pnrr potrebbe essere l'occasione per voltare pagina e impostare un diverso metodo di lavoro", ha detto, suggerendo che "sarebbe auspicabile modificare l'impostazione che fin qui ha estromesso o marginalizzato tante imprese virtuose che operano nel nostro settore". Ad esempio "attraverso l'emanazione di un atto di indirizzo da parte del parlamento e del governo utile al soggetto attuatore Rfi, in cui siano introdotti nuovi criteri per la scelta del contraente, possibilmente attraverso bandi di gara e capitolati di appalto", ha sottolineato Polidoro. (ANSA).