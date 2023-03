Professioni: a Ivrea tornano incontri 'Chiedilo al notaio'

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Ripartito a Ivrea il servizio di consulenza notarile gratuita "Chiedilo al notaio", promosso dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Biella e Ivrea in collaborazione con il Comune di Ivrea. I professionisti incontreranno i cittadini ogni primo giovedì del mese, alle ore 10, presso la sede del Comune (Piazza Vittorio Emanuele, 1), per fornire indicazioni su questioni di interesse generale, quali compravendite immobiliari, successioni, problematiche testamentarie, imprese e società. Il prossimo evento è fissato per il 6 aprile. Per appuntamenti e informazioni www.comune.ivrea.to.it/utilizza-i-servizi/sportelli-di-consulenz a/notai.html e www.consiglionotarilebiella.it/consulenza-gratuita. (ANSA).