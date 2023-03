Pmi: FederTerziario, +21% lavoratori con formazione 'green'

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Sempre maggiore è la consapevolezza" sulla necessità di sviluppare abilità in materia di sostenibilità e digitalizzazione, anche grazie alla spinta data dal nuovo avviso Fondo nazionale competenze: lo evidenzia, in una nota, FederTerziario, il cui segretario generale Alessandro Franco sottolinea come "aziende e lavoratori sono sempre più attrezzati per gestire adeguatamente la transizione energetica", giacché lo scorso anno è stata registrata una crescita del 21% degli addetti formati. E, nell'ambito dell'attività formativa erogata dall'organismo datoriale che conta 85.000 imprese associate, dal 2019 ad oggi le imprese del Sud che hanno attivato percorsi di apprendimento in materie 'green' sono circa il 22% in più di quelle del Centro-Nord, così da confermare che "anche le Pmi meridionali stanno mettendo in atto percorsi virtuosi di transizione", termina la nota. (ANSA).