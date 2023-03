Istat:in salita conferma Blangiardo anche in commissione Senato

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Percorso in salita per la conferma della proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica alla guida dell'istituto dal 2008. Oggi la commissioni Affari costituzionali del Senato è chiamata a un parere sul nome di Blangiardo che però deve superare i due terzi dei componenti. Le opposizioni sarebbero orientate a votare contro e già questo metterebbe in crisi la conferma. A quanto si apprende, inoltre, ci sarebbero malumori anche da parte degli azzurri.

La commissione si riunirà alle 15 e il voto potrebbe arrivare oggi stesso o domani. (ANSA).