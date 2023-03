Istat: nel 2022 esportazioni Italia +20%, Isole +58%

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Nel 2022 l'export in valore mostra una crescita rispetto al 2021 molto sostenuta (+20,0%), condizionata dai rialzi dei prezzi diffusi a livello merceologico Lo sottolinea l'Istat spiegando che l'aumento è diffuso a livello territoriale, seppure con intensità diverse: l'aumento delle esportazioni è molto marcato per le Isole (+58,0%), intorno alla media nazionale per il Centro (+23,4%) e il Nord-ovest (+19,6%), relativamente più contenuto per il Nord-est (+16,0%) e il Sud (+15,4%). Le esportazioni in valore nel 2022 hanno raggiunto i 624.710 milioni. Il Nord Ovest e il Nord Est nel complesso contano 433.473 milioni di esportazioni.

Nel quarto trimestre 2022, si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali: più ampia per il Nord-ovest (+3,2%), più contenuta per il Nord-est e il Sud e Isole (per entrambe +1,1%) e per il Centro (+0,8%). (ANSA).