Istat: Camera; manca il quorum su Blangiardo, slitta il voto(2)

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "La maggioranza prende tempo - ha commentato Roberto Giachetti (Iv) - ma la matematica è spietata.

Per il parere servono 20 voti su 30 e noi delle opposizioni siamo in 13. La nomina di Blangiardo è finita, ne cerchino un'altro". Sia Russo che il capogruppo della Lega Igor Iezzi hanno convenuto, parlando con i giornalisti, che la maggioranza deve "cercare i voti" tra le opposizioni: "ma gli accordi - ha commentato Iezzi - non li facciamo in commissione ma a livello politico più alto". (ANSA).