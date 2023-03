Francia: premier, c'è maggioranza per voto su riforma pensioni

(ANSA) - PARIGI, 14 MAR - Elisabeth Borne ci crede: "esiste una maggioranza per votare la riforma delle pensioni", ha detto oggi la premier francese davanti ai deputati dell'Assemblée Nationale. Questi saranno chiamati da giovedì a pronunciarsi sul progetto che da due mesi scatena la protesta di opposizione e sindacati, contrari all'innalzamento da 62 a 64 anni dell'età minima pensionabile.

La maggior parte degli osservatori ritiene che la al governo mancheranno i voti per avere la maggioranza assoluta in Parlamento e che si dovrà far ricorso al "49-3", l'articolo che prevede la possibilità di porre la questione di fiducia per far passare una legge. Un procedimento che, a detta dei sindacati, rischia di scatenare una protesta "pericolosa" nel paese e che sia Emmanuel Macron sia il governo hanno ripetuto sempre di voler evitare.

Cercando di convincere i recalcitranti, la premier Borne ha aggiunto che votare la riforma delle pensioni "non significa sostenere il governo" ma appoggiare soltanto "questo progetto".

