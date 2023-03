Francia: pensioni, timori scontri in corteo domani a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 14 MAR - Grossi timori per la manifestazione di domani, l'8/a in due mesi contro la riforma delle pensioni, per la quale affluiranno - stando ai servizi di informazione dell'Interno - non meno di 1.400 elementi "radicali", gruppi di antagonisti, black bloc, casseur.

La giornata di domani - con un'affluenza probabilmente non elevata visto che anche sabato scorso è stata in forte ribasso - è classificata "ad alto rischio" dalla prefettura, che ha dispiegato un numero importante di poliziotti e gendarmi per prevenire scontri: 1.800 uomini della sicurezza e 1.700 gendarmi mobili.

Il corteo, previsto fra Les Invalides e Place d'Italie, potrebbe riunire fra le 50.000 e le 80.000 persone. La polizia, secondo informazioni di Le Figaro, è convinta dell'arrivo nella capitale di 400-800 "gilet gialli" estremisti e di 300-500 militanti della sinistra radicale. (ANSA).