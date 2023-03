Fisco: Pastorino, Riforma sbagliata, governo cerchi dialogo

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Il governo ha fatto trapelare le bozze di una riforma fiscale che invece va discussa e approfondita in Parlamento, dopo un confronto con le forze sociali. Non sono accettabili forzature su un provvedimento, che ha il sapore elettorale, a cui ci opporremo con forza se sarà confermato nel suo impianto. Come già specificato dai sindacati occorre una strategia complessiva sulle pensioni, insieme a un rilancio degli investimenti per spingere l'occupazione e garantire una migliore qualità del lavoro. Il governo cerchi il dialogo e non lo scontro, come pure sembra intenzionato a fare".

Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, eletto da indipendente del centrosinistra e iscritto al gruppo Misto.

"Infine - aggiunge Pastorino - resta l'impegno contro l'introduzione di un regime fiscale che penalizza chi è più in difficoltà. Qualsiasi avvicinamento al progetto della flat tax troverà un'opposizione intransigente, che invece avanzerà la proposta, come ha ben fatto nei giorni scorsi Elly Schlein, di una maggiore progressività. Chi ha di più deve pagare di più: non significa la caccia al ricco, come lascia intendere la destra, ma semplicemente il perseguimento di una reale equità fiscale e sociale". (ANSA).