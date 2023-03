Fisco: Grimaldi (Avs), capiamo indignazione sindacale

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Comprensibile lo sconcerto e l'indignazione dei Sindacati mai coinvolti sulla riforma fiscale che ora si vedono arrivare sul tavolo. Il Governo intende passare da quattro a tre scaglioni Irpef, con relativo ritocco delle aliquote. La novità più rilevante sarebbe quella di accorpare gli scaglioni centrali e prevedere uno schema con aliquota al 23% per i redditi fino a 15mila euro, al 27% per i redditi da 15mila euro a 50mila euro e al 43% per redditi oltre i 50mila euro. Il problema è inoltre, e soprattutto, la balcanizzazione delle basi imponibili: l'Irpef si applica quasi solo al lavoro dipendente e alle pensioni. Sono fuori rendite finanziarie e immobiliari, lavoro autonomo, plusvalenze ecc. Il vero tema quindi non è quali e quante aliquote ma su quale imponibile si applica. In questo modo il Governo si fa portatore di una riforma lacrime e sangue, contro cui il mondo sindacale ha il dovere di battersi". Così Marco Grimaldi, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Bilancio di Montecitorio. (ANSA).