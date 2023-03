Fisco: cominciato l'incontro tra governo e sindacati

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - E' cominciato a Palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i sindacati in vista dell'approvazione del disegno di legge delega sulla riforma del sistema fiscale. Per il governo partecipano il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il vice ministro, Maurizio Leo, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Per i sindacati la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, e il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone. (ANSA).