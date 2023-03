Fisco: Cisal, ridurre pressione per dipendenti e pensionati

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Abbiamo sollecitato misure per lavoro dipendente e pensionati. Rispetto all'obiettivo di Legislatura 'flat tax per tutti' occorre approfondire le modalità con cui lo si concretizzerà, ma, nel breve periodo, ci aspettiamo di più in termini di equità e ridistribuzione delle risorse che vadano nella direzione di riduzione della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati. Bene la rimodulazione dell'Ires per le aziende se connessa ad investimenti finalizzati all'incremento dell'occupazione e della qualità del lavoro". Così la Cisal dopo l'incontro di oggi, a palazzo Chigi con i sindacati, sulla delega fiscale.

"Bisogna puntare anche su una serie di misure che trovino la loro definizione nell'ambito della contrattazione con l'obiettivo di addivenire, in prospettiva, ad una detassazione totale dei salari accessori, procedendo parimenti verso una maggiore diffusione e valorizzazione delle forme di welfare". E la lotta all'evasione fiscale "deve restare un caposaldo delle politiche economiche del Governo. In questo contesto significativa sarebbe l'introduzione, auspicata a più riprese, di una contrapposizione di interessi, inerente la possibilità di aumentare le deducibilità di una serie di spese, al fine di incentivare l'emersione del nero". (ANSA).