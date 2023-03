Fisco: Cida, preoccupa come fare una riforma a saldo zero

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Apprezziamo la volontà del Governo di introdurre strumenti di semplificazione e di voler di stimolare la crescita economica attraverso la riduzione del carico fiscale, di prevenire l'elusione e l'evasione, di razionalizzare il sistema tributario" commenta Guido Quici, vicepresidente della Cida, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità. "Ci preoccupa tuttavia, il concetto di saldo zero, perché qualcuno dovrà pagare per raggiungerlo e non vorremmo che fossero sempre i soliti a dover sostenere i conti pubblici" prosegue Quici. "Ricordiamo, infatti, che quasi la metà degli italiani (49,15%) non dichiara redditi e che sono solo i contribuenti con redditi da 35 mila euro in su (12,99%) a versare quasi il 60% dell'Irpef. Non è credibile che oltre la metà degli italiani viva con meno di 10 mila euro lordi dall'anno". (ANSA).