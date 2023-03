Fisco: Cgil, problema di risorse, non si tagli lo stato sociale

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "C'è un problema sulle risorse, perché questa operazione costa molti miliardi, vorremmo capire come e quanto questi interventi sono finanziati, vorremmo evitare che questa operazione sia a scapito dello stato sociale, della sanità, dell'istruzione". Così la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla riforma fiscale.

"Serve una seria lotta all'evasione fiscale - rimarca - ma purtroppo non abbiamo un precedente favorevole perché nella legge di bilancio ci sono stati condoni. Non è possibile escludere i lavoratori e i pensionati che rappresentano la gran parte di coloro che pagano l'Irpef e sono circa il 90% dei contribuenti. Su di loro c'è ben poco. Con Cisl e Uil c'è una piattaforma unitaria, valuteremo le iniziativa da mettere in campo. Non accettiamo più di essere informati di cose già definite".

Fracassi aggiunge che dal governo "non hanno detto quali saranno i tre scaglioni Irpef, stanno valutando le aliquote".

