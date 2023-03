FdI presenta pdl su fisco e scuola per le aree interne

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "I comuni montani e le aree interne sono territori fondamentali e vastissimi, sia sotto il profilo di grandezza chilometrica che sotto il profilo demografico.

Entrambi rappresentano un problema nazionale preoccupante. Sono necessari degli interventi immediati che se non fatti in tempi brevi porteranno a una importante desertificazione di quelle zone". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti durante la conferenza stampa di presentazione di due proposte di legge di FdI sul tema dello spopolamento dei comuni montani e delle aree interne.

Gli esponenti di FdI hanno ribadito l'attenzione alle "aree più svantaggiate", dalle comunità montane alle piccole isole. Le proposte di legge presentate, si evidenzia nella nota, mirano a favorire il diritto allo studio, attraverso l'abolizione del limite di alunni per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie. Altro obiettivo delle proposte è fornire sconti fiscali e agevolazioni a chi decide di rimanere in queste aree e alle imprese che scelgono di mantenere la propria attività.

"Quella delle scuole - ha aggiunto il capogruppo in commissione Cultura alla Camera Alessandro Amorese - è una delle questioni principali su cui interveniamo con la Pdl a mia firma perché è mancata una vera e propria organizzazione scolastica, andando oltre alla questione demografica. Non si possono chiudere le scuole perché ci sono pochi alunni per cui aboliamo i limiti.

Anzi bisogna riaprirne alcune".

"Ciò che serve è, prima di tutto, la sburocratizzazione di questi territori, una fiscalità agevolata e soprattutto interventi che non siano emergenziali o una tantum bensì strutturali che permettano a queste aree di non essere al centro dell'attenzione solo quando avvengono eventi calamitosi o tragedie", ha aggiunto la deputata di Fratelli d'Italia Chiara La Porta, prima firmataria di una delle pdl presentate. (ANSA).