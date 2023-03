Confindustria Nautica, incontra Urso su competitività filiera

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - I vertici di Confindustria Nautica hanno incontrato il ministero delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per fare il punto sui nodi da sciogliere e le politiche per sostenere la competitività dell'industria e della filiera della nautica da diporto. Il presidente Saverio Cecchi, accompagnato dal vicepresidente Andrea Razeto, il direttore Marina Stella e il responsabile rapporti istituzionali Roberto Neglia, hanno approfondito con il ministro, il suo capo di gabinetto e il capo della segreteria tecnica tutti i temi che interessano il settore: dalle azioni di sostegno di Ice Agenzia e Simest al supporto al Salone Nautico come primo strumento nazionale di crescita e sviluppo della filiera, dal sostegno all'internazionalizzazione delle imprese allo sviluppo degli investimenti per la sostenibilità, dall'applicazione del credito per il Mezzogiorno alle società di locazione imbarcazioni alla vigilanza sul mercato a tutela delle imprese, la semplificazione normativa delle certificazioni per gli apparati radioelettrici di bordo.

Confindustria Nautica ha fatto il punto con il ministero anche sul Dl concorrenza e le concessioni demaniali della portualità turistica, ribadendo che devono essere "distinte da quelle per altre finalità". Infine "Su indicazioni del ministro - sottolinea una nota di Confindustria Nautica - sono state individuate le criticità del sistema nautica anche non di stretta competenza del MIMIT, per le quali è stato assicurato l'interessamento per favorire un dialogo interministeriale".

