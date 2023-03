Confindustria: confronto sul 'progetto mare' con Rixi e Gava

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Oggi si è riunito in Confindustria il tavolo confederale dell'Economia del Mare", con i vicepresidenti Pasquale Lorusso e Vito Grassi, i rappresentanti di tutte le principali categorie coinvolte in questo settore, e cn la partecipazione dei viceministri Vannia Gava e Edoardo Rixi. Occasione - spiega una nota - per presentare il 'Progetto Mare', documento che illustra le linee strategiche di Confindustria sull'Economia del Mare e le priorità individuate in quattro specifici ambiti: riforme e governance, infrastrutture e intermodalità, politiche industriali, coesione territoriale.

"L'economia del mare è un cluster estremamente complesso e articolato, centrato sulla valorizzazione di risorse naturali come il mare e le coste. Le numerose e diffuse infrastrutture portuali di diversa dimensione, rilevanza economica, funzione e integrazione logistica e produttiva, oltre alle coste, con la loro valenza ambientale, naturalistica, paesaggistica, turistica e ricreativa, costituiscono un volano di sviluppo per tutto il Paese", sottolinea il vicepresidente di Confindustria per l'Economia del Mare, Pasquale Lorusso: "Un esempio di politica industriale dedicata su cui puntare per la ripresa e la crescita dell'Italia.

Il vicepresidente e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria, Vito Grassi, sottolinea che "la posizione geografica dell'Italia è un ponte naturale con il Nord Africa e con il Medio-Oriente e, di conseguenza, è al centro dell'interscambio commerciale tra Far East ed Europa. La natura ci ha dato un vantaggio competitivo, che ora sta a noi valorizzare per rendere il nostro Paese un hub logistico ed energetico per l'intera Europa. In questo senso, è indispensabile puntare sullo sviluppo delle Zone economiche speciali e delle Zone logistiche semplificate". (ANSA).