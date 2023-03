Camera: domani audizioni su promozione pmi innovative

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Mercoledì 15 marzo, la Commissione Finanze della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 14.10 Matteo Lorito, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; ore 14.30 Federchimica-Assobiotec; ore 14.50 Associazione Italian Tech Alliance; ore 15.10 Associazione InnovUp.

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (ANSA).