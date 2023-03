Camera commercio: Albanese,coesione squadra e puntare a sviluppo

(ANSA) - PALERMO, 14 MAR - "Sviluppo, crescita e condivisione degli obiettivi sono le finalità principali del programma di governo della Camera di commercio di Palermo ed Enna, che possono essere conseguiti con una forte coesione di squadra, che veda impegnati tutti, dagli operatori che rappresentano le imprese, ai rappresentanti del governo alle parti sociali". Così il neo presidente della Camera di commercio e presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese, giunto al suo secondo mandato nella Camera del capoluogo siciliano, che lo scorso anno ha compiuto 200 anni e serve un bacino di 135.518 localizzazioni di Imprese (di cui 117.349 a Palermo 18.178 ad Enna). Albanese aveva già guidato l'ente dal 28 febbraio 2017 "Gli obiettivi del programma, non possono che essere quelli dell'economia locale, sviluppo e impulso quindi a tutti i settori dell'economia, da quelli tradizionali a quelli più avanzati - dice Albanese - Dallo sviluppo del settore artigiano, all'agricoltura al turismo senza trascurare l'industria né l'edilizia, settori in crescita ed anch'essi portatori sani di sviluppo, alle costruzioni e alla cooperazione e all'efficienza del sistema dei trasporti e dei collegamenti fisici urbani ed extra urbani e dei collegamenti informatici. Né andrà dimenticato il mondo del lavoro". Albanese conclude: "La Camera di Commercio è la casa delle imprese. Siamo qui per dare servizi e rappresentanza alle attività economiche e produttive del territorio". (ANSA).