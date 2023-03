Banche: Abi,meno depositi e più bond, salgono rendimenti (2)

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - In particolare a febbraio, secondo il rapporto, i depositi sono scesi di 39,7 miliardi di euro rispetto a un anno prima (variazione pari a -2,2% su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è cresciuta rispetto ad un anno prima (+3,7%).. La riduzione dei depositi è imputabile prevalentemente alle imprese che avevano registrato tra dicembre 2019 e luglio 2022 un incremento dei depositi di oltre 130 miliardi di euro. Come spiega il vice dg dell'Abi Gianfranco Torriero sui depositi "si tratta di decisioni che le banche hanno iniziato a prendere al momento dei rialzi dei tassi. Registriamo 4 mesi di calo dei depositi, soprattutto da parte delle imprese che avevano accumulato liquidità durante la pandemia e 3 mesi di aumento delle obbligazioni" Per gli investimenti in titoli custoditi presso le banche (sia in gestione sia detenuti direttamente della clientela) si rileva un incremento di circa 133 miliardi tra gennaio 2022 e gennaio 2023, di cui 73,2 miliardi riconducibili alle famiglie, 22,2 alle imprese e il restante agli altri settori (imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione).

In quanto al tasso praticato sui soli depositi in conto corrente è lo 0,21%, a chi gli chiede il motivo per cui non salga Torriero ha ricordato cme il conto corrente è uno strumento che prevede alcuni servizi e non uno strumento di risparmio indicando il contestuale aumento dei tassi sui conti deposito e sulle obbligazioni. (ANSA).