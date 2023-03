Aeroporti: Confindustria Livorno,a rischio futuro scalo Elba

(ANSA) - LIVORNO, 14 MAR - A rischio il mantenimento dei voli, la continuità territoriale e il futuro stesso dell'aeroporto dell'Isola d'Elba. A lanciare l'allarme Confindustria Livorno e Assocomelba. "Ci auguriamo vivamente - sottolineano in una nota - che, contrariamente a quanto purtroppo è stato preannunciato, non vengano a mancare i sostegni, che fino ad oggi hanno consentito l'operatività dell'aeroporto e soprattutto che finiscano una volta per tutte le incertezze e le titubanze".

Per Confindustria Livorno e Assocomelba "nonostante i ripetuti richiami di porre attenzione al mantenimento della continuità territoriale aerea, che è noto a tutti scadrà tra sette mesi, a tutt'oggi non sono stati compiuti gli atti concludenti per assicurare la completezza delle procedure necessarie". A maggiore conferma delle preoccupazioni, secondo quanto affermano da Confindustria, è stata diffusa la notizia che sarà promosso un referendum, confinato al solo Comune di Campo nell'Elba, "per il quale - si spiega - trascorrerà certamente altro tempo ed il cui risultato, in assenza di criteri e regole adeguate, non potrà essere né risolutivo né indicativo di alcunché". Il dibattito, sempre secondo gli industriali, è permanentemente imbrigliato sul cosiddetto "allungamento della pista", che come noto rappresenta un requisito indispensabile per l'accessibilità di aerei di maggiore capienza e di conseguenza per dare un minimo di sostenibilità economica all'aeroporto. "Sarebbe stato ragionevole - concludono i confindustriali - dare attenzione prima di tutto al rinnovo triennale della continuità territoriale, in quanto essa è il presupposto indispensabile per parlare di ulteriori sviluppi dell'aeroporto. Si continua invece ad insistere con dibattiti su argomenti futuribili in mancanza di certezze per il consolidamento della situazione esistente. Si persevera nel non voler riconoscere all'aeroporto il ruolo, che gli è proprio, di infrastruttura strategica per il tessuto sociale ed economico dell'Isola tutta". (ANSA).