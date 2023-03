++ Fisco: Leo, delega giovedì in Cdm ++

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - La delega fiscale andrà giovedì in Consiglio dei ministri? "Sì, penso di sì", ha confermato il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Giustizia Tributaria. "Oggi vedremo i sindacati, poi vediamo le associazioni di categoria". I dubbi di Landini? "Quando vedrà tutte le norme per il lavoro dipendente… abbiamo messo tantissime cose per il lavoro dipendente", ha risposto. (ANSA).