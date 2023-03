++ Fisco: Cgil, male incontro con governo sul merito e metodo ++

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - L'incontro con il governo "non è andato bene né sul merito né sul metodo. Oggi c'è stata una descrizione della legge delega a 48 ore dal Consiglio dei ministri, così non va proprio. E' mancato il coinvolgimento e non siamo d'accordo né sulla riduzione delle tre aliquote, perché va a favorire i redditi alti e altissimi, né sulla flat tax, che è fuori dalla dimensione della progressività prevista dalla Costituzione. Non siamo assolutamente contenti e soddisfatti. Non si tratta così un tema che riguarda tutti".

Così la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla riforma fiscale.

(ANSA).