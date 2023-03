Welfare: intesa Regione Puglia-Anci per cultura finanziaria

(ANSA) - BARI, 13 MAR - Un protocollo di intesa per diffondere la cultura finanziaria a supporto dei singoli individui e delle famiglie in difficoltà è stato firmato oggi fra Regione Puglia, Anci Puglia e Rete Italiana di Microfinanza e Inclusione Finanziaria, in collaborazione con la Fondazione Monsignor Vito De Grisantis. La misura, di tipo sperimentale, prevede percorsi di orientamento e di informazione in tema di educazione finanziaria rivolti oltre che ai cittadini, anche a funzionari e operatori dei Centri Servizi per le Famiglie con l'intento di consentire l'acquisizione delle necessarie competenze in materia. "Ciò che presentiamo oggi - dichiara l'assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone - rappresenta una efficace difesa del territorio verso fenomeni di illegalità finanziarie e di criminalità usuraria attraverso un modello di governance interistituzionale. L'integrazione tra istituzioni, rappresenta un chiarissimo punto di forza dell'Assessorato al Welfare, stabilito anche con il vigente Piano Regionale delle Politiche Sociali e con la nuova programmazione regionale". "Confidiamo in questa iniziativa, facciamo squadra per migliorare la cultura finanziaria personale e familiare delle nostre comunità, trasmettendo competenze, conoscenze, ma anche sostegno e fiducia, per una piena cittadinanza attiva, economica e sociale", spiega il presidente di Anci Puglia, Ettore Caroppo. (ANSA).