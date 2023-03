Pmi: commercialisti, in Albo su crisi accolte nostre istanze

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Il ministero della Giustizia ha pubblicato una nuova circolare relativa ai requisiti di iscrizione all'Albo dei gestori della crisi d'impresa, che "recepisce le osservazioni espresse dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una nota del 26 gennaio 2023", e "l'aspetto di maggior interesse attiene al requisito alternativo alla formazione ai fini del primo popolamento dell'albo. In virtù delle novità introdotte dalla nuova circolare, gli incarichi giudiziali utili ai fini dell'iscrizione all'albo non sono più soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019, ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino alla definitiva entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022". Lo si legge in una nota dei professionisti, il cui presidente Elbano de Nuccio afferma che "grazie ad un costante confronto con il viceministro Francesco Paolo Sisto e con l'intero ufficio legislativo del ministero, le nostre richieste sono state accolte. Esprimiamo grande soddisfazione per quanto si è potuto fare in ordine a una norma vigente da più di tre anni e in relazione a un Albo ministeriale che inizierà a funzionare a breve", va avanti. "Grazie alla nostra azione il quadriennio di riferimento è stato in poche parole quasi "duplicato", consentendo a un numero rilevante di professionisti di accedere all'albo direttamente senza svolgere il tirocinio semestrale e il corso di formazione iniziale di almeno quaranta ore. In ogni caso, per quanti non potranno accedere al cosiddetto primo popolamento, ricordiamo che dal 6 marzo è disponibile il corso gratuito di quaranta ore organizzato dal Consiglio nazionale in convenzione con l'università Lumsa e in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti, al quale in pochi giorni si sono già iscritti quasi diecimila colleghi", chiosa de Nuccio.

