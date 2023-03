Lavoro: Protesta Adl Cobas nella sede Coop a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - Circa 30 attivisti e lavoratori del sindacato Adl Cobas sono andati questa mattina alla sede centrale di Coop Alleanza 3.0, a Villanova di Castenaso, in provincia di Bologna, per protestare contro il licenziamento di oltre 30 lavoratori. La protesta, a sorpresa, fa riferimento soprattutto a quanto avvenuto nel centro logistico dell'appaltatore Kamila a Parma - che fa parte della rete che rifornisce in magazzini Coop dell'Emilia-Romagna - dove secondo il sindacato i lavoratori sono stati licenziati "per sciopero".

I manifestanti hanno provato a raggiungere gli uffici della dirigenza per chiedere un incontro con Marco Cifiello, presidente del cda di Coop Alleanza 3.0. Incontro che però non è stato concesso. In seguito sono intervenuti carabinieri e Digos per mediare.

"La Cooperativa esprime la più ferma disapprovazione per le modalità con cui si è svolta la protesta, perché caratterizzata da azioni violente e irrispettose delle leggi e delle lavoratrici e dei lavoratori che stavano svolgendo la propria attività lavorativa negli uffici", si legge in una nota diffusa da Coop Alleanza 3.0. I lavoratori, tuttavia, sostengono che tutto si è svolto in modo pacifico e che "la politica dell'azienda è quella di voltarsi dall'altra parte e nascondersi dietro il meccanismo degli appalti". "Vengono firmati dei codici etici nella logistica - aggiunge il sindacato - ma poi quando si pongono dei problemi nella filiera la risposta è di totale chiusura". (ANSA).