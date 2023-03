Intesa: parte la prima Elite Lounge del 2023, supporto a Pmi (2)

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Il programma formativo prevede moduli di approfondimento trasversali, in linea anche con le aree di intervento di Motore Italia - il programma strategico di Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese - e con gli oltre 410 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo mette a disposizione da qui al 2026 a supporto della realizzazione degli obiettivi del Pnrr. In aggiunta alle risorse finanziarie stanziate, Intesa Sanpaolo in questi mesi ha sviluppato anche un nuovo fronte di supporto, quello dell'accesso alle opportunità offerte dal Pnrr. Sono 6.000 le imprese clienti di Intesa Sanpaolo, comprensive delle grandi aziende corporate, che si sono aggiudicate un bando pubblico rientrante nelle 6 missioni del Pnrr.

"E' con grande soddisfazione che oggi festeggiamo il successo della nostra collaborazione con Elite dando il via alla quinta edizione della Lounge. Una partnership vincente, che in cinque anni ci ha permesso di accelerare la crescita dimensionale e la competitività sui mercati internazionali di oltre 300 imprese", afferma Virginia Borla, responsabile business governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. "Mettiamo in campo - aggiunge - tutti gli strumenti utili ad accompagnare le Pmi nel processo di trasformazione".

"È per noi un onore dare il benvenuto alle nuove società che si uniscono oggi alle 1.300 realtà già parte di Elite", afferma Marta Testi, amministratore delegato di Elite. "Questa giornata - aggiunge - è ancora più speciale perché è l'occasione per celebrare il successo della partnership con Intesa Sanpaolo che, avviata 5 anni fa, è stata in grado di affiancare 300 imprese grazie ad Elite e al modello della Lounge". (ANSA).