Immobiliare:Istat,+6,4% compravendite secondo trimestre 2022 (2)

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Complessivamente nel primo semestre la crescita delle compravendite riguarda sostanzialmente in egual misura il settore abitativo e quello economico.

Nell'abitativo, l'incremento è trainato dalle Isole (+16,4%), dal Sud (+12,5%) e dal Centro (+10,9%); nell'economico dal Sud (+12,8%), dal Centro (+11,8%) e dal Nord-ovest (+10,0%).

Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare risultano in lieve aumento (+1,1%). La crescita riguarda soprattutto le Isole (+5,5%), il Centro (+3,9%) e il Sud (+3,3%). La crescita del semestre è trainata dal I trimestre analogamente alle compravendite. (ANSA).