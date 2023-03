Fisco: Cia, con bozza riforma riconosciuto ruolo agricoltura

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Il testo di delega non si limita solo a una revisione del sistema impositivo, ma traccia le linee di una vera riforma fiscale e in questo processo, apprezziamo il riconoscimento del settore agricolo non soltanto nella sua dimensione produttiva, ma soprattutto nella sua veste di soggetto vocato alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, come al contrasto dei cambiamenti climatici, nella prospettiva di un ampliamento fiscale delle attività agricole". Lo fa sapere Cia-Agricoltori Italiani, commentando positivamente le proposte di modifica del sistema tributario. "Il disegno di legge delega su cui, in questi mesi, ha lavorato il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, si pone obiettivi come la certezza del diritto e, dunque - evidenza Cia - la tutela dei contribuenti, la riduzione della pressione fiscale, il calo della conflittualità tra fisco e cittadini e la semplificazione burocratica.

Cia, infine, individua un nuovo approccio a garanzia del ruolo dei pensionati agricoli che, restando nel settore anche con attività di modeste dimensioni, contribuiscono fattivamente al presidio del territorio, alla sua manutenzione e valorizzazione. A tal riguardo, conclude Fini, "auspichiamo che il disegno di legge porti finalmente a parificare, ai fini della fiscalità erariale e locale, queste figure con quella degli imprenditori agricoli professionali". (ANSA).