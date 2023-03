Covid: Emiliano, con aiuto Confindustria superata crisi

(ANSA) - BARI, 13 MAR - "La Regione Puglia partecipa oggi a questo confronto con grande gratitudine verso tutta la Confindustria italiana e in particolare verso la Confindustria di Brindisi e della Puglia. Non avremmo superato la fase del Covid mantenendo un incremento del Pil così alto, come è accaduto alla Puglia, senza questa unione che esiste tra la comunità pugliese, l'istituzione della Regione Puglia e Confindustria". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, partecipando questa mattina all'assemblea di Confindustria Brindisi. "Siamo qui - ha proseguito - soprattutto per incoraggiare Confindustria Brindisi perché attualmente il suo presidente, Gabriele Menotti Lippolis, mostra quella intraprendenza e quella determinazione oggettive, fondamentali per lo sviluppo di questa di questa provincia". "Ci sono infinite possibilità - ha evidenziato - che passano da quello che è già accaduto e da quello che potrebbe accadere: per esempio Brindisi potrebbe partecipare in modo rilevantissimo al processo di decarbonizzazione della Puglia, e in particolare anche di Taranto, attraverso la produzione di energie alternative per la produzione di idrogeno". "Le battaglie che i brindisini hanno fatto contro la centrale a carbone erano sacrosante - ha concluso - a partire da quella condotta per tanti anni dal sindaco Rossi, e che non vanno dimenticate".

