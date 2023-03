Torino: Confesercenti, servono più controlli contro i furti

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Un incontro al questore di Torino è stato chiesto da Confesercenti in merito alla "serie di furti avvenuti a danno di pubblici esercizi e negozi in diverse zone della città" "Difficilmente - dice Giancarlo Banchieri presidente dell'associazione - si tratta di episodi isolati, il che rende ancora più allarmante la situazione. Diversi colleghi ci hanno contattato per esprimere la loro preoccupazione".

Banchieri annuncia che "al questore chiederemo più controlli e un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine".

"Quando si viene a creare un clima di insicurezza - osserva ancora il presidente di Confesercenti - il danno non riguarda soltanto gli esercenti direttamente colpiti, al quali esprimiamo vicinanza e solidarietà, ma tutto il tessuto commerciale delle zone prese di mira, col rischio di un progressivo abbandono della clientela. Bisogna intervenire subito per evitare che ciò accada". (ANSA).