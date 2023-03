Tajani, rinforzare Made in Italy nel Mediterraneo allargato

(ANSA) - VERONA, MAR 11 - "Per reagire alla crisi dobbiamo rinforzare la nostra presenza politico-economica in quell'area del Mediterraneo allargato dove noi possiamo giocare un ruolo da protagonisti. Cominciando dai Balcani al Medio oriente attraverso l'Africa, dobbiamo fa sì che l'Italia possa avere più fonti energetiche ma sia anche esportatrice del proprio saper fare". Lo ha detto a Verona il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a LetExpo.

Ricordando il fenomeno dell'"italian sounding", Tajani ha annunciato "un'offensiva per occupare quello spazio di mercato grazie a quel 'nome' che però non è Made in Italy. Sarò in Egitto per proporre un'espansione delle nostre attività industriali e commerciali. Il 21 lo facciamo a Belgrado con un business forum. C'è dunque una strategia chiara, di internazionalizzazione, che è l'esatto contrario della delocalizzazione", ha concluso (ANSA).