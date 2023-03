Pos: Confesercenti, nel 2022 costi per 5 miliardi

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - L'uso di carte e bancomat è costato alle imprese nel 2022, tra commissioni e costi accessori, almeno 5 miliardi di euro. Un onere proporzionalmente più gravoso soprattutto per le attività di minori dimensioni, in particolare del commercio. A stimarlo è Confesercenti, in vista del tavolo tecnico per il taglio delle commissioni sui pagamenti tramite Pos, convocato dal ministero dell'Economia per venerdì 17 marzo.

Confesercenti sottolinea che nel 2022 le transazioni con pagamenti digitali hanno raggiunto i 400 miliardi di euro, quasi il 40% del totale speso degli italiani. Nel 2023 sarà il 50%. Un risultato, rimarca, ottenuto "con grandi costi a carico degli esercenti" e "un peso delle commissioni fino e oltre l'1,4% del transato per le attività minori".

Il tavolo è dunque l'occasione per mettere il punto ad una questione aperta da oltre dieci anni, sottolinea Confesercenti, che indica la proposta "di costituire un osservatorio per rendere finalmente chiari i costi attuali della moneta elettronica. Ma anche di rendere gratuite le transazioni sotto i 30 euro per le attività sotto i 400mila euro di fatturato annuo, aiutarle a dotarsi di dispositivi contactless e di predisporre un nuovo più ampio credito di imposta, della durata di tre anni, su tutte le transazioni". (ANSA).