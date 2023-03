Parigi, tensioni a manifestazione contro la riforma pensioni

(ANSA) - PARIGI, 11 MAR - Settima giornata di proteste in Francia contro la riforma delle pensioni e abituali tafferugli in margine alle manifestazioni. A Parigi si segnalano scontri fra gruppi di persone con il volto coperto e polizia, che si adopera nel mantenere questi nuclei violenti lontano dal grosso dei manifestanti.

Lungo il percorso, da place de la République alla Bastiglia, vetrine infrante, danni in un negozio di motociclette, pensiline distrutte e numerosi lanci di oggetti, in un caso non soltanto contro la polizia ma anche contro un gruppo di sindacalisti.

Sono stati 26 i fermi, secondo quanto reso noto dalla prefettura, leggermente in aumento rispetto alle precedenti manifestazioni, anche se nelle oltre 200 città di Francia dove si svolgono le proteste, la partecipazione ai cortei è in calo rispetto alla giornata di martedì scorso. Tafferugli segnalati anche a Nantes, nella Francia occidentale. (ANSA).