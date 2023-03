Logistica: Salzano (Simest), dal 2020 finanziate 210 imprese

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Il settore della logistica si è dimostrato in grado di trasformare le sfide degli ultimi anni in opportunità, ponendosi oggi all'avanguardia grazie a investimenti in innovazione ed efficienza energetica. Simest, in collaborazione con gli altri attori del Sistema Paese - in particolare Cassa depositi e prestiti e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - è al fianco della logistica italiana: dal 2020 ad oggi abbiamo finanziato 210 imprese nei settori logistica e trasporti per 250 progetti di internazionalizzazione, e attualmente abbiamo in portafoglio 9 progetti di espansione diretta all'estero sviluppati in partnership con società attive in questi settori". Sono i dati forniti dal presidente di Simest, Pasquale Salzano, nel corso del suo intervento a LetExpo a Verona.

"Lo scorso novembre ho firmato con il presidente Guido Grimaldi un protocollo tra Simest ed Alis per sviluppare e promuovere nuove iniziative a supporto dell'internazionalizzazione e della crescita sui mercati esteri delle aziende associate, permettendo loro di cogliere le opportunità offerte dalla transizione ecologica e digitale.

Si tratta di un supporto che in Simest intendiamo potenziare con l'attuazione del nuovo Piano Strategico 2023-2025, che prevede risorse complessive pari a 18,5 miliardi di euro a sostegno dell'internazionalizzazione dei diversi settori del sistema produttivo nazionale, per favorire una crescita virtuosa e sostenibile delle nostre imprese, tra cui quelle della logistica, così determinante per favorire l'export delle nostre imprese. - ha aggiunto - Inoltre, in coordinamento con la Farnesina, l'ICE e le Camere di Commercio Italiane all'estero, attiveremo un nuovo servizio di consulenza, rafforzato dall'apertura di 5 nuove sedi su mercati strategici per l'Italia - la prima a Belgrado. E alle imprese con interessi diretti proprio verso i Balcani sarà a breve dedicato un finanziamento per l'internazionalizzazione ad hoc, con condizioni particolarmente vantaggiose". (ANSA).